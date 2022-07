Terrorismo: un 52enne di origine bosniache residente a Bologna sottoposto al braccialetto elettronico

(PRIMAPRESS) - BOLOGNA - Sono scattati i domiciliari per un 52enne di origine bosniaca residente a Bologna sospettato di finanziare cellule jiadiste. All'uomo è stato imposto il dispositivo elettronico di controllo a distanza (braccialetto) per seguirne gli spostamenti. Secondo i carabinieri del Ros, che hanno condotto le indagini, l'uomo è re- sponsabile di aver effettuato, personalmente e mediante terzi non a conoscenza delle operazioni, trasferimenti di denaro per oltre 50.000 euro destinati in tutto o in parte alla definizione di condotte con finalità di terrorismo. - (PRIMAPRESS)