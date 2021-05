Terrorismo, sentenza a 4 anni di carcere per Alice Brignoli la moglie del militante Isis defunto Mohamed Koraichi

(PRIMAPRESS) - MILANO - Alice Brignoli, moglie del defunto militante dell'Isis Mohamed Koraichi, è stata condannata a 4 anni di carcere per terrorismo internazionale. Lo ha deciso il gup di Milano, nel processo svoltosi con rito abbreviato. Disposta anche l'interdizione per 5 anni dai pubblici uffici. Alice Brignoli era stata arrestata in Siria dai carabinieri del Ros, nel settembre scorso. Era stata riportata in Italia insieme ai 4 figli, affidati poi a una comunità. - (PRIMAPRESS)