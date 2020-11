Terrorismo: oggi audizione alle Commissioni Giustizia e Finanza del Capo della Polizia Gabrielli in materia di finanziamento

(PRIMAPRESS) - ROMA - Si terrà oggi 3 novembre, alle ore 12,15, alle Commissioni riunite Giustizia e Finanze, presso la Sala del Mappamondo della Camera (in videoconferenza), l'audizione di Franco Gabrielli, capo della Polizia - direttore generale della pubblica sicurezza, sulla comunicazione della Commissione relativa a un piano d'azione per una politica integrata dell'Unione in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo. - (PRIMAPRESS)