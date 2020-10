Terrorismo: ipotesi di un partenariato europeo di polizia dei paesi membri per combattere la criminalità

(PRIMAPRESS) - BRUXELLES - E’ in corso la videoconferenza dei ministri dell’Interno dei paesi dell’UE per uno scambio di opinioni sulle nuove proposte relative a un patto sulla migrazione e l'asilo, presentate dalla Commissione europea il 23 settembre scorso.

Il confronto tra gli Stati membri è sulle iniziative riguardanti la cooperazione con i paesi terzi sulle questioni legate alla migrazione, concentrandosi in particolare sull'Africa settentrionale e sui Balcani occidentali.

I ministri, secondo alcune anticipazioni, discuteranno dello sviluppo di un partenariato europeo strategico di polizia per rafforzare la cooperazione di polizia a livello dell'UE. Una cooperazione efficace tra gli Stati membri è fondamentale per prevenire e combattere la criminalità transfrontalieria e il terrorismo nell'UE.