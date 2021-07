Terrorismo: arrestato a Salerno un 29enne marocchino. Era stato responsabile militare di Al Nusra

(PRIMAPRESS) - SALERNO - Arrestato a Salerno un marocchino 29enne che aveva combattuto in Siria con Al Nusra e l'Isis,di cui era stato responsabile militare. L'arresto al termine di un'indagine che ha visto impegnati Antiterrorismo,Digos di Napoli e Salerno, Aisi e servizi segreti marocchini. Ora è nel carcere di Salerno in attesa dell'estradizione. Su di lui pendeva un mandato di cattura internazionale delle autorità di Rabat. E' accusato di associazione finalizzata al terrorismo, detenzione illegale di armi, raccolta di fondi per il terrorismo e altri reati. - (PRIMAPRESS)