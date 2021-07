Terrorismo: arrestato a Latina un tunisino evaso da un centro psichiatrico in Francia.

(PRIMAPRESS) - LATINA - Individuato e fermato un tunisino residente in Francia, che lo scorso 29 maggio era fuggito da un centro psichiatrico di Bassens per entrare in Italia pochi giorni dopo. Il 40enne è ricercato in ambito Schengen perché accusato di apologia del terrorismo, minacce aggravate, reati contro la persona e in materia stupefacenti. L'uomo aveva anche esaltato l'operato di Mohamed Merah, autore degli attentati di Tolosa e Montauban del 2012. E' stato catturato dalla polizia in un appartamento di Terracina (Latina). - (PRIMAPRESS)