Terrore a Londra per l’uccisione di due persone. Scotland Yard lega i due episodi criminali

(PRIMAPRESS) - LONDRA - Una donna è stata accoltellata a morte, a Londra, nella zona residenziale di Maida Vale, vicino a Westminster, e un uomo è stato investito e ucciso da un' auto. La polizia ritiene i due fatti collegati. Scotland Yard ha avviato le indagini. Al momento non sembra trattarsi di terrorismo. Per i media sarebbe un episodio di criminalità comune. Secondo un testimone,tutto sarebbe nato da una lite tra un giovane e la ragazza, sfociata nell'accoltellamento e poi finita in un tragico investimento. - (PRIMAPRESS)