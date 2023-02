Terremoto Turchia: la resilienza dei bambini. Salvato bimbo di 7 mesi dopo 140 ore sotto le macerie

(PRIMAPRESS) - TURCHIA - La capacità di sopravvivenza dei bambini sotto le macerie in Turchia ha superato qualsiasi previsione. Un bambino di 7 mesi è stato tratto in salvo dai soccorritori nel distretto di Antakya, nella provincia meridionale di Hatay, in Turchia. Il piccolo è rimasto intrappolato dalle macerie per 140 ore. Nel distretto di Nizip della stessa provincia, una bambina di cui non è stata resa nota l'età è stata estratta viva dalle macerie a 146 ore dal terremoto. Infine, sempre nella provincia di Hatay, nel distretto di Antakya, i soccorritori hanno tratto in salvo un uomo di 35 anni dopo 149 ore. - (PRIMAPRESS)