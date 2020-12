Terremoto: scossa 6.4 in Croazia avvertito in tutta Italia

(PRIMAPRESS) - ROMA - E' stato avvertita in gran parte d'Italia la scossa di terremoto di magniuto 6.4 che si è verificata alle 12.19 in Croazia con epicentro nei pressi di Zagabria con coordinate geografiche (lat, lon) 45.42, 16.22 ad una profondità di 10 km. Per ora non si hanno ancora notizie di danni a persone o cose, ma sono in corso i controlli per appurare le conseguenze di una scossa davvero molto forte. - (PRIMAPRESS)