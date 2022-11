Terremoto Marche: notte tranquilla con sequenze di scosse che non hanno superato la magnitudo 2.8

(PRIMAPRESS) - MARCHE - È stata una notte tranquilla quella appena trascorsa dopo la forte scossa sismica di ieri di magnitudo 5.7 ma che non ha fatto rivelare danni rilevanti anche se le squadre di Vigili del Fuoco sono ancora impegnati nelle verifiche. Le scosse nella notte ci sono state ma non hanno superato registrazioni al di sopra di magnitudo 2.8 come rilevato dai sismografi dell'INGV delle Marche sulla costa pesarese. Le scosse hanno avuto ipocentro compreso tra gli 8 e i 4km di profondità ed epicentro a circa 30 km da Fano (Pesaro e Urbino). - (PRIMAPRESS)