Terremoto Iran: 7 morti e 580 feriti nella zona dell’epicentro nell’Azerbaijan occidentale. È emergenza sanitaria

(PRIMAPRESS) - IRAN - È ancora un bilancio provvisorio quello che registra 7 persone morte e più di 500 feriti nel terremoto di magnitudo 5,9 che ha colpito l'Iran sabato sera notte, ora locale.

L'agenzia di stampa statale iraniana IRNA ha affermato che il terremoto ha colpito la città di Khoy, provincia dell'Azerbaijan occidentale, nel nord-ovest dell'Iran, intorno alle 21:44. ora locale, citando il Centro sismologico iraniano di Teheran. Almeno 580 persone sono rimaste ferite e 70 villaggi danneggiati, ha riferito l'agenzia di stampa iraniana Mehr che ha riferito che sono ancora in corso le operazioni di soccorso e valutazione dei danni.

Anche lo United States Geological Survey (USGS) ha registrato il sisma di magnitudo 5,9. “La scossa è stata così forte che è stata avvertita in molte regioni della provincia dell'Azerbaigian occidentale, causando preoccupazione tra i residenti. È stato avvertito anche in diverse città, tra cui la capitale provinciale di Tabriz nella vicina provincia dell'Azerbaigian orientale", ha riferito IRNA. - (PRIMAPRESS)