Terremoto anche in Veneto al confine con la Lombardia: scossa 4.4

(PRIMAPRESS) - VERONA - Scossa di terremoto piuttosto forte avvertita dalla popolazione con epicentro nel Veronese. Un terremoto di magnitudo 4.4 è avvenuto a 3 chilometri dal comune di Salizzole (VR) alle 15,36. Ma è stata avverita per un lungo raggio sia in Veneto che in Lombardia, soprattutto nel Mantovano ed anche a Milano. Per ora molto spavento tra la popolazione, ma non si segnalano danni a persone o cose. Sono comunque in corso gli accertamenti. - (PRIMAPRESS)