Terni: nella città degli innamorati la maratona di Isoradio per la festa di San Valentino

(PRIMAPRESS) - TERNI - Ormai è per tutti la capitale degli innamorati. La città di Terni Lega la sua storia alla celebrazione della festa dedicata agli innamorati del 14 febbraio. Tutto nasce dalla leggenda , San Valentino Vescovo di Terni che fu il primo a unire in matrimonio un legionario romano pagano e una donna cristiana. Per questo atto di coraggio venne torturato. Un messaggio importantissimo dove l’ amore vinse sulle diversita’, unendo. Oggi San Valentino oltre ad essere il biglietto da visita internazionale per la citta’ dell’ acciaio, Terni, è un vero e proprio modello per i giovani. E per questo è fondamentale farlo conoscere sempre piu’ alle nuove generazioni. Il Santo protettore degli innamorati, di tutte le coppie con le loro fragilita’, con i loro ostacoli, con le loro sfide e prove da superare nella vita. Il Santo che suggerisce la retta via, l’ indossulibilita’ di un legame, la sopportazione, la pazienza, la costante ricerca della fiamma che tiene acceso e vivo un rapporto. Specialmente in un momento di contesto sociale cosi’ delicato, di incertezze, è fondamentale riscoprire i valori, e rinnovare ai ragazzi quei principi cardine di un amore sano e longevo. Facendo comprendere cosa vuol dire davvero la parola “promessa” e di quanto sia importante costruire delle fondamenta solide con il proprio patner, ogni giorno. Un evento come quello di San Valentino che ha bisogno di essere attenzionato e megafonato, per questo Rai Isoraio martedi 14 febbraio dara’ il via a una maratona radiofonica che durera’ tutta la giornata, dal titolo “L’ amore all’ improvviso” , grazie alla collaborazione di Tiziana Rocca. Una maratona nella quale si alterneranno voci di personaggi famosi, ma anche voci dal territorio grazie a un inviato speciale, che raccogliera’ le testimonianze delle varie coppie e figure rappresentative della citta’.

Il Sottosegretario alla cultura Lucia Borgonzoni , con delega al cinema e con una forte sensibilita’ alle tematiche giovanili, ha annunciato la volonta’ di lavorare per il prossimo San Valentino per promuovere un "Festival del Cinema” . Un festival dove proiettare per tutta la citta’ film d’ amore. Creando un percorso all’ interno del centro che possa accompagnare i turisti alla scoperta delle vie e dei film che hanno segnato ogni epoca riguardo questo tema. Proiettando sulle facciate dei palazzi storici, e in luoghi piu’ raccolti, le scene significative.Perche’ il cinema con le sue immagini ed emozioni forti puo’ trasmettere i veri principi ai ragazzi. L’ arte del cinema come registro comunicativo diretto, per far comprendere come la parola Amore possa essere interpretata in tantissime maniere, come nella quotidianita’ sia fondamentale. Per sensibilizzare tutte le realta’. Il Cinema per educare, crescere e accompagnare i ragazzi nel loro percorso di responsabilizzazione. Il Cinema che ha quella capacita’ di catturare la loro attenzione visiva e i loro sensi, destando grande curiosita’, tanto che puo’ essere la chiave di volta con una funzione determinante per la loro formazione. Ed ora tocca a Terni, su cui si sta puntanto moltissimo . San Valentino come stella polare , modello e strada maestra. E Terni si trasformera’ in un vero set cinematografico. Nel frattempo in questa edizione tra i moltissimi eventi organizzati, isoradio dara’ voce alla gente. - (PRIMAPRESS)