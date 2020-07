Terni: l'autopsia sui corpi dei ragazzi di Terni non ha ancora stabilito quale droga li abbia uccisi. Bisognerà attendere gli esami tossicologici

(PRIMAPRESS) - TERNI - L’autopsia eseguita sui ragazzi morti presumibilmente per droga, non ha definitivamente chiarito cosa abbia provocato la morte dei due ragazzi di Terni. L'autopsia eseguita all'Istituto di medicina legale di Perugia pur se ha ventilato l'ipotesi di un decesso legato all'uso di una sostanza tossica tuttavia non ha stabilito se sia trattato di metadone o codeina. A stabilirlo saranno gli esami tossicologici che richiederanno l’attesa di una settimana. - (PRIMAPRESS)