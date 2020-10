Teresa Bellanova (Politiche Agricole) a Presa Diretta: “La formazione non può essere tutta online. Crea disparità”

(PRIMAPRESS) - ROMA - Teresa Bellanova a PresaDiretta: "La formazione è un punto importante e pensare di poterla fare tutta online significa non farsi carico delle differenza che ci sono in questo paese. Ci sono famiglie che non possono seguire la formazione e noi abbiamo il dovere di investire tutti sul nostro futuro. La riunione di maggioranza non ha affrontato questo tema e non credo che farà parte del dpcm neanche in futuro". - (PRIMAPRESS)