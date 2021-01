Terapie intensive: i medici Anestesisti e Legali si dichiarano contro l'unico criterio dell'età

(PRIMAPRESS) - ROMA - Si apre una polemica sulle priorità dei ricoveri per trattamenti intensivi da Covid-19 con proposte di diversa natura che stanno circolando in queste ore per la carenza di disponibilità di posti letto in terapia d'urgenza. L'età non è il criterio con cui decidere se far accedere un malato Covid alla terapia intensiva,ma va considerata nel contesto di una valutazione globale del paziente. Lo precisa il documento della Società italiana degli anestesisti e quella dei medici legali. Altre patologie presenti,fragilità nella risposta alle cure,impatto dei trattamenti intensivi e volontà del paziente al riguardo, sono tra i parametri da considerare,oltre l'età. Dai criteri di triage esclusi l'ordine di arrivo e il sorteggio,"non eticamente sostenibili". - (PRIMAPRESS)