Tensioni in Myanmar: arrestati 5 giornalisti. L’esercito ha usato proiettili di gomma per disperdere la folla

(PRIMAPRESS) - MYANMAR - L'ambasciata Usa in Myanmar ha lanciato l'allarme per movimenti di truppe nel Paese e possibili "interruzioni nelle telecomunicazioni" nella capitale Yangon. Gli Usa invitano i propri cittadini in Birmania a "rimanere a casa". Proseguono le proteste nel Paese, dove 2 settimane fa i militari hanno rovesciato il governo guidato dalla Lega per la democrazia di San Suu Kyi, posta agli arresti domiciliari. Una manifestazione è stata dispersa dalla polizia che ha sparato proiettili veri e di gomma. Arrestati 5 giornalisti. - (PRIMAPRESS)