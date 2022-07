Tennis: a Wimbledon è finale tra Novak Djokovic e l’australiano Nick Kyrgios dopo il forfait di Nadal

(PRIMAPRESS) - LONDRA - Novak Djokovic conquista l'accesso alla sua 32esima finale in uno Slam. A Wimbledon, il serbo trionfa in semifinale sul britannico Cameron Norrie, numero 12 del mondo, con il punteggio di 2-6, 6-3, 6-2, 6-4. Ora Novak affronterà in finale l’australiano Nick Kyrgios che è approdato alla sua prima finale dopo che Rafa Nadal aveva dovuto dare forfait per un doloroso strappo addominale. - (PRIMAPRESS)