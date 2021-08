Tempeste, uragani e alluvioni: dalla California al Tennessee fino al Messico. La difficile stagione meteo

(PRIMAPRESS) - USA - Il 2021 si ricorderà come uno degli anni in cui le condizioni meteo si sono manifestate più violente del solito in ogni angolo della terra. Nelle ultime ore si contano dieci morti e una trentina di dispersi nello stato Usa del Tennessee in seguito alle alluvioni provocate dalle forti piogge e dai venti che hanno distrutto centinaia di case. Tra le vittime ci sono due gemelli di pochi mesi portati via dalle braccia del padre dalla furia delle inondazioni nella contea di Humphreys, a un centinaio di km da Nashville.I corpi dei due bambini sono stati ritrovati.La polizia ha lanciato un appello ai residenti a non lasciare le case visto che nella notte la situzione potrebbe peggiorare.

Situazione drammatica anche in Messico dove salgono a 9 i morti causati dal ciclone Grace nello stato messicano di Veracruz. In meno di 24 ore, Grace ha toccato le coste messicane inizialmente come un uragano classificato categoria 3, poi si è indebolito. Le piogge torrenziali hanno causato gravi inondazioni nella città di Xalapa, capitale dello stato di Veracruz,dove strade, viali, colonie (quartieri) e persino centri commerciali sono finiti sott'acqua. Per questo le autorità hanno avvertito del persistente "rischio di frane e alluvioni".