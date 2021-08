Tempesta in Usa: sono 22 le vittime, 45 dispersi e 100 mila senza elettricità in Tennessee

(PRIMAPRESS) - TENNESEE (USA) - Almeno 22 persone sono morte per le alluvioni nel Tennessee. Le squadre di soccorso continuano le ricerche tra le case distrutte in cerca dei dispersi, che sarebbero almeno 45. Il presidente Biden ha espresso il proprio cordoglio in una conferenza stampa ieri sera alla Casa Bianca. "Siamo pronti a fornire tutto il nostro sostegno e qualsiasi supporto necessario in questo momento terribile", ha detto. Oltre 100 mila abitanti degli stati nordorientali sono rimasti senza elettricità per il passaggio della tempesta - (PRIMAPRESS)