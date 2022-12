Tempesta di neve USA: salgono a 59 i morti. Si cercano motoslitte per i soccorsi a Buffalo

(PRIMAPRESS) - USA - È salito a 59 il numero dei morti della tempesta di neve che si è abbattuta da giorni negli Stati Uniti. Di questo morti 25 provengono dalla contea di Erie, nello stato di New York, dove la città di Buffalo è stata colpita duramente. Il dirigente della contea di Erie Mark Poloncarz ha dichiarato: "Questo è il Natale che nessuno di noi sperava né si aspettava". Le vittime della tempesta della regione includono persone trovate bloccate in auto, lasciate gelate in condizioni di bianco mentre soccorritori e volontari hanno lottato contro il tempo per salvarli dal congelamento.

Il dipartimento di polizia di Buffalo ha pubblicato un appello online alla ricerca di proprietari di motoslitte per aiutare con le attività di ricerca e salvataggio. - (PRIMAPRESS)