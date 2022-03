Telefonata Draghi-Putin: poche notizie sui negoziati e conferma del pagamento del gas in rubli

(PRIMAPRESS) - ROMA - L'attesa telefonata tra il premier Mario Draghi e il presidente russo Vladimir Putin di questo pomeriggio, secondo quanto si apprende da fonti di Palazzo Chigi è durata circa un'ora. Di quanto sia emerso dalla telefonata in termini di risoluzione del conflitto in Ucraina, c'è veramente poco. Lo stesso Cremlino in una nota riferisce che Putin ha informato Draghi sui progressi dei negoziati tra i rappresentati russi e ucraini, riuniti il giorno prima a Istanbul ma con pochi dettagli e non tutti al momento riscontrabili. Il presidente russo avrebbe spiegato le ragioni collegate alla decisione di Mosca di modificare i pagamenti per le forniture di gas russo in rubli. - (PRIMAPRESS)