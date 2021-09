Tel Aviv: iniziato il processo per l'affidamento del piccolo Eitan sopravvissuto al crollo della funivia del Montarone

(PRIMAPRESS) - TEL AVIV (ISRAELE) - E' iniziata al Tribunale della Famiglia di Tel Aviv la prima udienza del processo per Eitan Biran, il piccolo sopravvissuto alla tragedia del Mottarone in cui hanno perso la vita i genitori. Entrando, la zia paterna Aya ha detto: "Sono preoccupata per Eitan, voglio riportarlo a casa il prima possibile".In aula anche il nonno materno Shmuel Peleg che ha portato Eitan in Israele ed è indagato a Pavia per sequestro di persona. Fuori dall'aula Gali Peleg, la sorella della mamma di Eitan che ha chiesto di adottare il piccolo. - (PRIMAPRESS)