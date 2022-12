Teatro alla Scala: la prima del Boris Godunov. Nel palco Mattrella, von der Leyen, Meloni e La Russa

(PRIMAPRESS) - MILANO - Per la prima di questa sera del Teatro alla Scala di Milano dell'opera Boris Godunov, scatterà una Zona rossa intorno al teatro. Nel palco d'onore della Scala, con il Presidente Mattarella e la presidente della Commissione Ue von der Leyen,ci saranno anche il presidente del Consiglio Meloni e il presidente del Senato, La Russa. In piazza, invece, la comunità ucraina milanese protesta contro la scelta del Boris Godunov, vista come "propaganda a Putin" ma il sovrintendente Meyer taglia corto perchè il libretto è "l'opposto di una apologia a un regime politico". E' ferma la posizione della Scala senza ammissione di repliche che non hanno nulla a che vedere con l'opera teatrale. - (PRIMAPRESS)