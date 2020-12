Tav: il M5S non vota il parere al contratto di programma in Commissione Lavori Pubblici. Il provvedimento approvato con i voti di Lega e FI

(PRIMAPRESS) - ROMA - Le divisioni sulla Tav tra M5S e Pd continuano ad esistere e la conferma è arrivata oggi quando i pentastellati non hanno partecipato al voto sul parere al contratto di programma sulla sezione transfrontaliera della Tav Torino-Lione. Il provvedimento era all'esame della commissione Lavori Pubblici del Senato. Il parere è stato comunque approvato. Tutti gli altri gruppi hanno votato a favore. Hanno votato sì anche dall'opposizione, Lega e FI, mentre FdI non era presente alla seduta. Anche in commissione Trasporti della Camera, il M5S era uscito dall'Aula al momento del voto. - (PRIMAPRESS)