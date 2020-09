Tasmania: centinaia di balene spiaggiate a Macquarie Harbour. Il tentativo dei soccorsi di salvarle

(PRIMAPRESS) - TASMANIA - E’ una corsa contro il tempo quella dei soccorritori per salvare centinaia di balene pilota a pinne lunghe,spiaggiate in Tasmania: 90 sono morte e altre 180rischiano la stessa fine se non saranno riportate in mare. L'insenatura di Macquarie Harbour sulla costa occidentale della Tasmania è nota per essere un punto critico per lo spiaggiamento delle balene,ma si ritiene che questo evento sia il peggiore degli ultimi 10 anni, con il branco di 270di balene sparpagliato su due banchi di sabbia e una spiaggia - (PRIMAPRESS)