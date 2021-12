Tarquinia: indagini e perquisizioni dei carabinieri per il giallo della morte di un docente di Unituscia

(PRIMAPRESS) - ROMA - Perquisizioni nella notte da parte dei carabinieri per stabilire le cause del docente dell'università della Tuscia,il 50enne Dario Angeletti, avvenuto ieri pomeriggio a Tarquinia (Viterbo). Una di queste perquisizioni potrebbe riguardare proprio il presunto responsabile del delitto. L'uomo è stato trovato insanguinato nella sua auto in un parcheggio adiacente le saline di Tarquinia,seduto al posto di guida.Dati i segni di una frenata, non è escluso che abbia tentato di fuggire da qualcuno che lo inseguiva. - (PRIMAPRESS)