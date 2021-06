Targa Ciampi: la gaffe del nome sbagliato infiamma i social. Ma chi è a capo del Cerimoniale del Campidoglio?

(PRIMAPRESS) - ROMA - Dopo la gaffe del video della Ryder Cup che aveva scambiato il Colosseo romano con quello di Nimes, il Campidoglio ci ricasca ed i social esplodono nuovamente con post ironici nei confronti della sindaca Virginia Raggi. Questa volta l’inciampo è sul nome sbagliato di Carlo Azeglio Ciampi sulla targa intitolata al 10º presidente della Repubblica Italiana che ieri è stata scoperta e velocemente ricoperta con evidente imbarazzo del Presidente Mattarella, della presidente del Senato, Casellati, della sindaca Raggi e dell’anziana moglie di Ciampi. Sul marmo è stato inciso erroneamente il nome Azelio e non Azeglio.

Gli strali delle invettive social sono tutti rivolti sulla sindaca ma qual è lo staff della prima cittadina che dovrebbe avere il controllo di queste funzioni? In questo caso di solito, quando ci sono presenze di altre cariche, ad essere chiamato in causa è il Cerimoniale del Comune. Ma chi è il responsabile di questo ufficio e quali sono le sue competenze in materia? La responsabile è Monica Terrinoni, avvocato penalista per formazione ma scorrendo il suo curriculum non ci sono molte esperienze in quel complesso di norme e regole che regolano le attività del cerimoniale che richiedono un controllo meticoloso di ogni azione.

In capo a Terrinoni c’è anche il raccordo e cura dei rapporti tra lo Staff della Sindaca, gli Organi politici e gli Uffici del Gabinetto della Sindaca” presso l’Ufficio della Segreteria Particolare della Sindaca.

Ma ricopre anche l'incarico di Posizione Organizzativa Responsabile del Servizio "Relazioni Internazionali e Cerimoniale" all'interno della Direzione II – Relazioni Interistituzionali e Internazionali e Cerimoniale del Gabinetto del Sindaco. Un ruolo delicato che doveva essere esercitato nella funzione di controllo di tutto l'iter che avrebbe portato alla cerimonia della targa dedicata al 10º Presidente della Repubblica.