Taranto: una nube rossastra sulla città proveniente dall'ex Ilva. La denuncia dell'Assessore all'Ambiente Adamo

(PRIMAPRESS) - TARANTO - Le polveri sottili sulla città fanno scattare un nuovo allarme inquinamento per la presenza dell’ex Ilva. “Inaccettabile che si ritenga compatibile con la città un tale sito industriale". E' l'accusa dell'assessore all'Ambiente di Taranto,Annalisa Adamo, dopo che sabato pomeriggio il quartiere Tamburi è stato ricoperto da polveri siderurgiche e minerali trasportate dallo stabilimento ex Ilva dal vento. La nube rossastra proveniva dalle tante aree dell'acciaieria non coperte. Molte le proteste documentate da foto e video "Evidenti le mancanze del sistema di tenuta dei materiali del ciclo produttivo", denuncia il Comune. - (PRIMAPRESS)