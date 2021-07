Taranto: sospesa la direttrice del carcere di Taranto. Avrebbe favorito un detenuto indagato per mafia

(PRIMAPRESS) - TARANTO - La direttrice della Casa circondariale di Taranto, Stefania Baldassarri,è stata sospesa dalle sue funzioni: avrebbe favorito un detenuto indagato per mafia Il provvedimento è stato adottato dal Capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria,secondo quanto si apprende da fonti dell'amministrazione, sulla base di un'informativa della Dda di Lecce, secondo cui la Direttrice sarebbe coinvolta in condotte irregolari nell'interesse di un detenuto indagato per reato connesso al 416 bis, associazione a delinquere di stampo mafioso. - (PRIMAPRESS)