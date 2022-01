Taranto: si cercano gli autori dei colpi d'arma da fuoco sparati su due ambulanze della CRI

(PRIMAPRESS) - TARANTO - Sono scattate già nella notte le indagini dei Carabinieri per stabilire gli autori dei colpi di arma da fuoco sparati su due ambulanze parcheggiati nella sede della Croce Rossa Italiana di Taranto. Il presidente della CRI, Francesco Rocca parla di gesti violenti e vigliacchi che minano un servizio di soccorso per i cittadini. Solidarietà per l'atto vandalico è stata espressa alla presidente del Comitato Provinciale della Croce Rossa di Taranto, Anna Fiore, dal presidente del SIS 118, Mario Balzanelli a nome di tutto il Sistema di Emergenza Territoriale 118: "Le ambulanze sono il simbolo di civiltà di una comunità pronta a preservare le vite di cittadini, un'azione contro di esse è un atto inaccettabile contro l'intera comunità". - (PRIMAPRESS)