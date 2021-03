Taranto: ricercato un 61enne autore del duplice omicidio di moglie e suocera a Massafra

(PRIMAPRESS) - TARANTO - Duplice omicidio questo pomeriggio a Massafra, nel Tarantino. Un uomo di 61 anni ha ucciso la moglie 65enne e la suocera di 91 anni nell'appartamento di famiglia e poi è fuggito con la sua auto. Non dovrebbe aver usato armi da fuoco, anche perché non ne possedeva, ma un altro tipo di oggetto che però non è stato possibile individuare, né ipotizzare a causa delle condizioni in cui i cadaveri sono stati trovati. - (PRIMAPRESS)