Taranto: 16 arresti nella città vecchia dove operava un'organizzazione di traffico di droga

(PRIMAPRESS) - TARANTO - Sedici arresti da parte dei carabinieri di Taranto, che hanno sgominato un'organizzazione criminale dedita al traffico di droga. Le indagini dei militari hanno fatto luce su un'associazione per delinquere articolata in due gruppi,con basi nella città vecchia e nel quartiere Paolo VI di Taranto. Sequestrati 20.000 euro in contanti e quasi 3 kg di stupefacente di vario tipo. Gli arrestati avevano trasformato un appartamento in "fortino della droga", dove avevano installato porte blindate, grate anti intrusione e telecamere. - (PRIMAPRESS)