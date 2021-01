Tanya Roberts è morta, anzi no. L'ex Charlie's Angels è ricoverata in ospedale

(PRIMAPRESS) - LOS ANGELES - L’avventato agente di Tanya Roberts, l’attrice delle Charlie’s Angels, aveva diffuso la notizia della sua morte mentre in realtà l’ex Bong Girl è ricoverata in ospedale probabilmente per un brutto infarto che l’aveva colta mentre era a passeggio con il suo cane. Il suo agente ne aveva comunicato il decesso diffondendo anche una dichiarazione del marito: "Mentre le tenevo la mano nei suoi ultimi attimi ha aperto gli occhi". Ma poi arriva il dietrofront: l'attrice Tanya Roberts è in ospedale ma non è morta. La precisazione è arrivata dal portavoce dell'attrice: "Ci hanno chiamato dall'ospedale per dirci che è ancora viva". Tanya Roberts, 65 anni, è stata un personaggio di spicco della serie Tv Charlie's Angels e fu Bond girl in "007 Bersaglio Mobile". - (PRIMAPRESS)