Tamponi ASL 6 di Roma: corto circuito negli esiti delle risposte. Le denunce di Codacons e Assoutenti

(PRIMAPRESS) - ROMA - Non c'è ancora una spiegazione al corto circuito di informazioni dell'Asl 6 dell'area dei Castelli romani per risposte contrastanti via sms ai tamponi. "Si tratta di un episodio molto grave sul quale è necessario fare chiarezza – spiega Assoutenti – Se confermato l’errore tecnico così come emerso da notizie stampa, cittadini negativi potrebbero aver ricevuto referti di positività, con gravi conseguenze sulla vita privata dei singoli (si pensi a spostamenti, lavoro, rapporti sociali, ecc.), senza contare l’ansia, la paura e lo stress legati alla falsa positività al Covid. Chi invece era positivo ma ha ricevuto un referto che attestava la negatività al Covid, non si è messo in isolamento e potrebbe aver contagiato altre persone". Sulla vicenda è intervenuta anche il Codacons che domani ha già anticipato di presentare un esposto sulle centinaia di risposte ai tamponi effettuati presso i Drive In sanitari di Genzano, Albano e Anzio. - (PRIMAPRESS)