Taiwan: Nancy Pelosi arrivata a Taipei e sfida la contrarietà di Pechino

(PRIMAPRESS) - TAIWAN - La presidente della Camera Nancy Pelosi è sbarcata a Taiwan, sfidando i severi avvertimenti di Pechino contro una visita che il Partito Comunista Cinese considera una sfida alla propria sovranità.

La visita della speaker della Camera, il più alto funzionario statunitense, arriva a distanza di un quarto di secolo nell'isola. Domani incontrerà il presidente taiwanese Tsai Ing-wen e i legislatori della democrazia autogovernata. Pelosi in un Twitter conferma la vicinanza per la difesa della democrazia del paese. Dalla Cina che vede Taiwan come una sua "proprietà" nella visione di "unica Cina", Xi Jinping aveva parlato di reazioni nel caso della visita di Pelosi ed ora bolla gli Stati Uniti come "traditori". - (PRIMAPRESS)