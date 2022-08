Taiwan: crescono le tensioni con la Cina per la visita di Pelosi. Pechino blocca le importazioni da Taipei

(PRIMAPRESS) - TAIWAN - Lo staff della speaker della Camera USA, Nancy Pelosi non ha ancora confermato se questa sera sarà a Taiwan. I media locali hanno dato per certo la visita di Pelosi e l'incontro con la presidente Tsai Ing-wen mentre infuriano le minacce da Pechino. .L'esercito di Taiwan si è detto "determinato,capace e fiducioso" di proteggere l'isola dalle minacce di Pechino legate alla visita di Pelosi. La Cina ha sospeso nella notte l'import di beni alimentari da oltre 180 imprese di Taiwan, mossa che appare come una prima ritorsione.Le tensioni travolgono le borse asiatiche,tutte in forte calo. - (PRIMAPRESS)