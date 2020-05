Tailandia: un volo della Thai Airways sta facendo rientrare 160 italiani che erano rimasti bloccati a Bangkok per la pandemia

(PRIMAPRESS) - TAILANDIA - Faranno finalmente ritorno a casa i 160 italiani che erano rimasti bloccati a Bangkok per lo scoppio della pandemia a fine marzo. Un aereo della Thai Airways, partito dalla capitale, è già in volo diretto a Roma. Lo hanno riferito fonti della nostra ambasciata a Bangkok, che ha organizzato il volo di rimpatrio in arrivo oggi pomeriggio . La Thailandia, di solito visitata da oltre 250mila italiani l'anno ha bloccato i voli in entrata e in uscita a fine marzo, nonostante i contagi siano molto contenuti con un totale odierno di poco più di 3mila casi e 53 decessi. - (PRIMAPRESS)