Tabagismo: in un convegno la sfida medica della sigaretta elettronica per contenere le malattie da fumo

(PRIMAPRESS) - ROMA – Sono 80mila morti in Italia e 700mila in Europa ogni anno, i numeri legati ai decessi per tabagismo. Un’incidenza alta che marca il fumo sulla correlazione con cancro, malattie cardiovascolari e altre gravi patologie. Ma smettere di fumare non è così facile e il dibattito si è spostato sulle soluzioni da adottare per contenere il fenomeno con l’impiego di prodotti a “rischio ridotto”. In un webinar accademico svoltosi oggi è stato affrontato il tema durante l’evento digitale “La sigaretta elettronica come strumento di riduzione del rischio. Stato dell’arte della ricerca scientifica.”, che ha coinvolto numerosi esperti e figure istituzionali in un confronto che ha toccato diversi aspetti della questione. La sigaretta elettronica è capace di ridurre, secondo la Public Health England, i danni legati al fumo del 90-95% , un dato che, secondo gli scienziati intervenuti, dovrebbe orientare, secondo criteri scientifici, le scelte delle organizzazioni della salute pubblica e portare al riconoscimento delle eCig come uno strumento fondamentale in materia di riduzione dei danni da tabacco. Tra i relatori dell’evento, il Prof. Fabio Lugoboni Responsabile Medicina delle Dipendenze - Università di Verona, secondo cui “L’OMS, l’Organizzazione Mondiale della Sanità, definisce il tabagismo una 'dipendenza' ecco perché smettere di fumare è spesso molto complicato. La sigaretta elettronica è al momento lo strumento più utilizzato per raggiungere tale obiettivo, tuttavia è necessario contestualizzarla/inserirla in un percorso più ampio nel quale il paziente ha bisogno di sostegno”. - (PRIMAPRESS)