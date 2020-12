Svizzera: 200 sciatori britannici in fuga da Verbier per evitare la quarantena

(PRIMAPRESS) - VERBIER (SVIZZERA) - Centinaia di turisti britannici in quarantena nella stazione sciistica svizzera di Verbier sono fuggiti nella notte invece di terminare il periodo di isolamento, cominciato prima di Natale, per via della variante del Covid-19, sospettata di essere più contagiosa. I voli dal Regno Unito erano stati bloccati il 20 dicembre scorso. Circa 200 dei 420 turisti nella lussuosa località alpina avevano preferito non terminare la quarantena spostandosi nella vicina Francia dove alcuni sono stati individuati dalle autorità locali. - (PRIMAPRESS)