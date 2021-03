Svezia: sono 8 le persone accoltellate da un ventenne. Da chiarire le circostanze

(PRIMAPRESS) - SVEZIA - Otto persone sono state accoltellate in Svezia, a Vetland, in un presunto attacco di matrice terroristica, secondo la polizia ma anche se non ha fornito dettagli. L'assalitore sarebbe un ventenne, colpito successivamente dagli agenti e portato in ospedale. "Il movente non è ancora chiaro,l'uomo non è ancora stato interrogato", ha detto la portavoce della polizia locale Israelsson. "Alcuni sono feriti gravemente, altri in maniera leggera, non ci sono morti", ha aggiunto. - (PRIMAPRESS)