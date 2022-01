Suppletive Roma: Cecilia d’Elia (Pd) con il 60% dei consensi sostituirà Gualtieri alla Camera. Affluenza sotto il 12%

(PRIMAPRESS) - ROMA - Le suppletive di Roma per eleggere il membro alla Camera che dovrà sostituire Roberto Gualtieri eletto a sindaco disella capitale. Cecilia D'Elia del Pd è al 60% con oltre due terzi delle sezioni scrutinate alle suppletive di Roma, Cecilia D'Elia -candidata del Pd -ha il 60% dei consensi ed è quasi certo che si sia aggiudicata il seggio di Gualtieri lasciato a ottobre. Simonetta Matone- in corsa per il centrodestra- ha il 21,68%, Valerio Casini (Iv) il 13%, Beatrice Gamberini il 3,29% e Lorenzo Vanni 1,99% .L'affluenza è stata molto bassa, con l'11,33% dei votanti, ovvero 21.010 su 185.394 cittadini. - (PRIMAPRESS)