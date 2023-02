Superbonus e crediti: domani incontro a Palazzo Chigi con Ance, Confindustria, Confapi e Confedilizia

(PRIMAPRESS) - ROMA - Domani pomeriggio 20 febbraio (17,15) i vertici delle associazioni di categoria interessate al nuovo Superbonus si incontreranno a Palazzo Chigi con il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano. All' incontro saranno presenti i presidenti di Ance, Federica Brancaccio, di Confindustria Carlo Bonomi, di Confedilizia Giorgio Spaziani Testa, di Confapi Cristian Camisa e dell'alleanza delle Cooperative Italiane Maurizio Gardini.

Sulla dibattuta questione dei crediti la premier Giorgia Meloni ha sottolineato la necessità del decreto varato dal governo che ha bloccato la cessione dei crediti dei bonus edilizi, a partire dal superbonus, creando tensioni all'interno della stessa maggioranza e facendo insorgere associazioni di categoria e opposizioni. Il decreto che ha introdotto le agevolazioni fiscali "ci è costato 105 miliardi e ci sono state moltissime truffe per circa 9 miliardi di euro. Ogni cittadino ha pagato 2.000 euro", ha spiegato. Quello del Superbonus, ha aggiunto, era un provvedimento "scritto male, che ha causato moltissimi problemi" con "rischi devastanti" per il bilancio pubblico.

In mattinata anche il ministro dei Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani era intervenuto sulla discussione ricordando che Il Superbonus è credito per famiglie e imprese,ma debito per il bilancio dello Stato.E "continua a crescere senza con- trollo. Una decisione andava presa", ha detto."Aperti alla discussione .Ma la cosa più urgente è far sgonfiare questa bolla". In Cdm "rapporti ottimi". - (PRIMAPRESS)