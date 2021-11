Super green pass: oggi cabina di regia e Consiglio dei Ministri. Da lunedì le nuove regole

(PRIMAPRESS) - ROMA - Si tiene oggi 24 novembre a Palazzo Chigi la cabina di regia di contrasto alla pandemia. L'obiettivo di governo è di varare il super green pass per i vaccinati contro il Covid, che potrebbe entrare in vigore già da lunedì prossimo. Il decreto sarà, probabilmente, approvato oggi stesso dal Consiglio dei Ministri. con La cabina di regia è chiamata, dunque, ad esprimersi su alcuni punti prima del confronto con le Regioni. Intanto l'Oms avverte che entro marzo del 2022 in Europa ci saranno due milioni di morti totali per il virus, "se non si interverrà subito". Ed è lo scenario in emergenza delle terapie intensive di Austria e Germania a preoccupare il resto d'Europa.

Chi potrà contare sul super Green pass che offrirà maggiore libertà di movimento nel paese? Il certificato verde "potenziato" potrà riceverlo solo chi ha avuto una o più dosi potrà entrare in bar, ristoranti, palestre, piscine, cinema, teatri e musei. Il tampone, invece, potrà continuare a essere utilizzato per andare a lavoro o per viaggiare su aerei e treni a lunga percorrenza.