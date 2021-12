Super Green Pass falsi: bloccati dalla GdF 17 canali di vendita sul web. Acquistabili in criptovalute

(PRIMAPRESS) - ROMA - Green pass falsi, bloccati 17 canali di vendita sul web. Il comando provinciale della GdF di Roma ha oscurato 17 canali di un'applicazione di messaggistica in cui venivano messi in vendita falsi Green pass. Individuati 8 canali pubblici e 9 privati in cui erano posti in vendita a un prezzo tra i 100 e 500 euro da versare, in alcuni casi, in criptovalute. 140mila gli utenti collegati a tali canali. I falsi certificati venivano forniti sia nel formato digitale che cartaceo, anche nella modalità super Green pass. Documenti muniti di Qr Code per superare i controlli delle autorità. - (PRIMAPRESS)