Summit virtuale Russia-Cina: oggi in collegamento Mikhail Mishustin e Li Keqiang su temi di agricoltura ed energia

PECHINO-MOSCA - Oggi 5 dicembre prende il via il summit tra Cina e Russia su temi che vanno dall'agricoltura all'industria ed energia. Il primo ministro russo,Mishustin e il premier uscente cinese, Li Keqiang, presiederanno un incontro dei due capi di governo in formato virtuale. Lo ha annunciato il servizio stampa del governo russo in una nota. "Mikhail Mishustin e Li Keqiang hanno in programma di discutere un'ampia gamma di questioni relative allo sviluppo del partenariato globale russo-cinese e all'interazione strategica nei settori degli investimenti, dell'energia, dell' industria, dell'agricoltura, dei trasporti e tra i temi ci sarebbe anche quello umanitario che appare piuttosto improbabile sullo scenario di sfondo che vede inadempienti Russia e Cina allo stesso modo.