“Sulle Strade della Musica” di Isoradio partita da Fiorenzuola di Focara con WeNature

(PRIMAPRESS) - PESARO - È partito da Pesaro, in occasione dell'evento dedicato al clima ed alla sostenibilità ambientale, WeNature, il format musicale di Isoradio "Sulle Strade della Musica" in collaborazione con il Ministero della Cultura e SIAE per promuovere artisti emergenti. Lo scorso weekend nello spettacolare scenario del borgo di Fiorenzuola di Focara (Pesaro), sono stati 4 gruppi musicali dai 100 selezionati dal format lanciato dalla direttrice Angela Mariella con il coordinamento di Fiammetta Giani, Dado Coletti, Elena Carbonari e la partecipazione di Silvia Salemi sul palco di WeNature mente in "on Air" dagli studi di Isoradio a Saxa Rubra, c'era la conduzione di Max Locaforo. Il concerto ha ospitato sul palco il neo-soul del foggiano Giulio Campaniello, classe 92, in arte Subconscio presentando il nuovo singolo Giungla. Il cosentino Giovanni Segreti Bruno porta sul palco la sua hit più popolare mentre i Magenta#9, vincitori della 33ª edizione di Sanremo Rock cantano "Ceffi della Bolognina". La band di Innocente sale sul palco con Di Letizia, Danielli ed Angeli. - (PRIMAPRESS)