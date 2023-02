Sulcis: la protesta degli operai dell’impianto metallurgico di Portovesme a rischio licenziamento per 1.300 dipendenti

(PRIMAPRESS) - SARDEGNA - Quattro lavoratori della Portovesme srl nel Sulcis sono saliti sulla ciminiera dell'impianto Kss a 100 metri di altezza per protestare contro la fermata di quasi tutti gli impianti dell'azienda, che mette a rischio 1.300 buste paga. Un comunicato dei lavoratori spiega che entro oggi dovevano essere presentate le soluzioni per evitare l'interruzione della maggior parte degli impianti, ma che finora non ci sono atti concreti. Da ieri è in corso anche un'assemblea permanente e un presidio dei lavoratori degli appalti davanti all'azienda. - (PRIMAPRESS)