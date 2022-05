Suicidio coniugi di Spinello: aperto un fascicolo per scoprire relazioni con la setta Ramtha

(PRIMAPRESS) - FORLÌ - Sul caso del suicidio di due anziani coniugi del 21 maggio scorso, a Spinello nel forlivese, è stato aperto un fascicolo d'indagini. Le attenzioni si sono appuntate sulla presenza della Comunità Ramtha che a partire dagli anni novanta aveva diffuso la teoria di una fine del mondo e per cui sollecitava a prepararsi con la costruzione di bunker per sopravvivere al disastro. Spinello, infatti in questi 20 anni è diventto il paese dei bunker. Alcuni di nuova costruzione altri riadattati. Le indagini aperte vogliono partire anche da questo elemento per capire se ci sia un nesso tra la morte della coppia e la setta nata in america alla fine degli anni settanta. E' dalla rilettura della lettera di "addio" lasciata dai coniugi che potrebbero emergere particolari inquietanti che farebbero pensare ad un suicidio indotto per "raggiungere la pace". - (PRIMAPRESS)