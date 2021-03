Suez: nessuna soluzione per la porta container incagliata. Bloccati i traffici marittimi

(PRIMAPRESS) - EGITTO - È il quarto giorno che il Canale di Suez resta ancora bloccato dalla nave porta container Ever Given che martedì si è incagliata nel tratto meridionale del canale ostruendolo e bloccando il trasporto marittimo. Non è chiaro se serviranno pochi giorni o settimane per sbloccarlo e i tentativi finora messi in atto non hanno smosso minimamente lo scafo dalla sua posizione. Ma anche la società incaricata ieri del "salvataggio" di Ever Given è cauta e ha parlato di "giorni o addirittura settimane" per la ripresa dei traffici sul canale che vede passare, secondo gli esperti, il 10% del commercio marittimo internazionale. Non solo sono a rischio le forniture di greggio ma le maggiori spese sostenute per il cambio di rotta, così come avveniva prima dell'apertura di Suez, genererà un riflesso sui mercati di tutte le merci trasportate e per alcune anche il deperimento. - (PRIMAPRESS)